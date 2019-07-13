Окупанти на Донбасі сьогодні поранили двох українських захисників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись мінських угод, адекватно придушували ворожу збройну активність

З початку доби, 13 липня 2019, російсько-терористичні формування п’ять разів разів порушили режим припинення вогню - пресцентр Міністерства оборони

Окупанти на Донбасі з початку доби, 13 липня 2019, п’ять разів разів порушили режим припинення вогню і поранили двох українських захиснииків. Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.

Зазначається, що близько 06:10 ранку бойовики випустили 8 мін калібру 120 мм по позиціям українських військових в районі Зайцевого. Також зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв підрозділи Об'єднаних сил поблизу Широкиного, Авдіївки та Водяного.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє військових зі складу Об'єднаних сил. Військовослужбовці отримали поранення різних ступенів. Постраждалих було евакуйовано до медичних закладів.

«Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись мінських угод, адекватно придушували ворожу збройну активність», - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики з великокаліберного кулемету обстріляли житловий будинок в населеному пункті Золоте-4 в Луганській області. Внаслідок обстрілу 75-річна мешканка будинку не постраждала.

Додамо, упродовж минулої доби, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали двоє українських військових. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав поранення, ще один - бойове травмування. Бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню.