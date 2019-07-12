Російські бойовики дев’ять разів відкривали вогонь на Донбасі



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Двоє українських військових отримали поранення

Від початку поточної доби бойовики здійснили 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил, в результаті чого двоє військовослужбовців отримали бойове травмування. Про це повідомила прес-служба операції Об'єднаних сил.

«Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначили в прес-службі відомства.

При цьому в ООС уточнили, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – з ручного протитанкового гранатомету; поряд Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з міномету калібру 82 мм. Також обстріли відбулись на околицях Водяного з напрямку Ужівки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї, в районі населеного пункту Павлопіль з напрямку Українського – з міномету калібру 120 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Зайцевого з напрямку Горлівки – з протитанкового ракетного комплексу; поряд Травневого з напрямку Гольмівського – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету; два рази околиці Новолуганського з напрямку Доломітного та Байраку – з мінометів калібру 120 мм. Також обстріли відбулись в районі населеного пункту Новоолександрівка з напрямку Калинового – з міномету калібру 82 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця отримали бойове травмування. Втрати противника уточнюються.