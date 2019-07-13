Бойовики на Донбасі стріляли з ракетних комплексів, є поранені військові



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В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та один – бойове травмування

За минулу добу окупанти здійснили 24 обстріли

У п’ятницю, 12 липня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’днаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази поряд Новотроїцького – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

п'ять разів неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці Павлопіля – з міномету калібру 120 мм;

в районі населеного пункту Березове – з міномету калібру 120 мм;

поблизу Авдіївки – з великокаліберного кулемету;

поряд Пісків – з міномету калібру 82 мм;

неподалік Мар'їнки – з міномету калібру 82 мм;

околиці Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні дев’ять разів:

поблизу Зайцевого – з протитанкового ракетного комплексу;

поряд Травневого – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету;

тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 та ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новоолександрівки – з міномету калібру 82 мм;

в районі населеного пункту Попасна – з артилерійської системи калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем;

околиці Золотого-4 – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поблизу Світлодарська – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету.

«В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та один – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

За даними розвідки 12 липня одного окупанта знищено та троє поранено. Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поряд Широкиного – зі стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.