Рашисти обстріляли Очаків «Смерчами» та «Ураганами»

Обстрілом пошкоджено хлібзавод та газову трубу

Російські окупанти продовжують нещадно гатити по Миколаївщині. Ворог обстріляв Очаків забороненими касетними снарядами та застосував реактивні системи залпового вогню «Смерч» та «Ураган». Про обстріл населених пунктів Миколаївщини повідомило оперативне командування «Південь» у зведенні.

«Продовжується обстріл населених пунктів Миколаївщини реактивними системами залпового вогню «Смерч» та «Ураган». Вночі завдано удару по Очакову, – йдеться у повідомленні.

У зведенні повідомили, що внаслідок нічного обстрілу пошкоджено газову трубу газорозподільної станції та місцевий хлібозавод. Пожежу оперативно локалізували, жертв та загрози витоку газу нема.

Військові повідомили про наслідки атаки на Миколаїв. Відомо, що внаслідок чергової атаки ворога понівечено житлові будинки. Інформацію щодо кількості постраждалих – уточнюють.

«Ворог підступно вкривав вогнем спальний район міста серед ночі. Ворожою артилерією обстріляно Воскресенську, Галицинівську, Шевченківську громаду. Є постраждалі. Інформація уточнюється», – зазначили в командуванні.

Також відомо про руйнування у Широківській громаді – тут ворог пошкодив сім житлових будинків, фермерське господарство, їдальню.

Миколаївська область перебуває у досяжності реактивних систем залпового вогню ворога, а тому регулярно піддається атакам росіян.