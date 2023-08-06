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30 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
30 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління противника
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог завдав 30 ракетних та 48 авіаційних ударів

Триває 529-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав 30 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу збройних сил України 6 серпня.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв понад 30 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем’яч Чернігівської області; Бобилівка, Вишеньки, Сваркове, Тимофіївка, Павлівка Сумської області та Одноробівка, Козача Лопань, Огірцеве, Варварівка, Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кам'янка, Новомлинськ, Западне, Петропавлівка, та Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Маркове, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Благодатне і Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Веселе, Малі Щербаки та П'ятихатки Запорізької області, а також Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Золота Балка, Новоолександрівка, Дудчани, Зміївка, Токарівка, Херсон та Кізомис Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Раніше Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше

Нагадаємо, The Economist пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не буде швидким.

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Теги: Генштаб Авдіївка Херсон інфраструктура озброєння населення ворог наступ контрнаступ Вугледар

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