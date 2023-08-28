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Офіційно: ЗСУ звільнили Роботине

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіційно: ЗСУ звільнили Роботине
фото ілюстративне

Українські воїни просуваються до Новопрокопівки та Очеретуватого, не зважаючи на шалений опір ворога

Заступниця міністра оборони Маляр підтвердила звільнення Роботиного на Запоріжжі. Про це вона сказала під час включення з Military Media Center.

Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Офіційно: ЗСУ звільнили Роботине фото 1

Також заступниця міністра додала, що ЗСУ просуваються далі – до Новопрокопівки та Очеретуватого, не зважаючи на шалений опір ворога.

Крім того, українські війська звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку минулого тижня. Загалом вже 44 кв. км території звільнено на цьому напрямку.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти ЗСУ війна ворог

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