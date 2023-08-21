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Надбавка до пенсії: хто і скільки може отримати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Надбавка до пенсії: хто і скільки може отримати
В Україні діє система доплат пенсіонерам, які досягли певного віку
фото з відкритих джерел

Право на доплату мають пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 грн

В Україні пенсіонерам після досягнення певного віку передбачені надбавки до виплат. І чим більше років людині, тим більша доплата.  Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо індексації пенсійних виплат з 1-го березня. На «Урядовому порталі» опублікований текст урядової постанови №168 від 24.02.2023 року «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році». Згідно з цією постановою розмір індексації пенсій з 1-го березня 2023 року становитиме 19,7%.

Як зазначають в Міністерстві соціальної політики України, підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів.

Право на доплату мають пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень (розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік).

В Україні діє система доплат пенсіонерам, які досягли певного віку. Зокрема, більше можуть отримувати люди:

  • після 70 років
  • від 75 до 80 років
  • після 80 років

Скільки можна отримувати до щомісячної пенсії

Розмір доплат залежить від того, скільки років людині:

  • після 70 років - 300 грн
  • від 75 до 80 років - 456 грн
  • старше 80 років - 579 грн

Відомості на виплату пенсії на наступний місяць готуються заздалегідь - до початку виплатного періоду, який триває з 4 до 25 числа кожного місяця.

Відповідно щомісячно, перед початком нарахування, провадяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період. Зокрема у зв’язку із встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 грн пенсіонерам, які досягли 70 років.

Нагадаємо, «Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу.

Теги: пенсіонери населення гроші

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