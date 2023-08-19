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Пошуково-рятувальну операцію у Чернігові завершено

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пошуково-рятувальну операцію у Чернігові завершено
Семеро людей загинули у результаті удару
фото: МВС України/Telegram

Внаслідок російського удару по центральній частині міста постраждали 136 людей

Пошуково-рятувальна операція після ракетного удару по Чернігову в суботу, 19 серпня, завершена. Про це інформує МВС України.

Внаслідок російського удару по центральній частині міста постраждали 136 людей.

«7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції», – ідеться у повідомленні.

Раніше фронтмен українського гурту Kozak System Іван Леньо повідомив, що його донька Маланка потрапила під ракетний удар у Чернігові 19 серпня. 

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття.

Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі, малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 

Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

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Теги: росія росіяни Ігор Клименко місто Чернігів виставка укриття театр міністр дитина

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