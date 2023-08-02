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ЗСУ попередили про можливий обстріл ракетами «Калібр»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ попередили про можливий обстріл ракетами «Калібр»
фото ілюстративне

Ворог вивів на бойове чергування підводний та надводний ракет

Сьогодні, 2 серпня, Росія нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Південь» Збройних сил України.

Як зазначили військові, ворог вивів на бойове чергування підводний та надводний ракетоносії. Загальний залп може становити 12 ракет типу «Калібр».

«Рівень ракетної загрози дуже високий. Будьте пильні й свідомі», – йдеться у публікації.

В командуванні закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки прямувати в укриття.

«Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними», – підкреслили в ОК «Південь».

Триває 525-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: росія військові укриття ворог Чорне море

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