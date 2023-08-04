Росія розкрила витрати на бомбардувальники з крилатою ракетою, якими атакує Україну

Міноборони РФ оцінило бомбардувальник із крилатою ракетою трохи менше ніж у 1,5 млн доларів

Міністерство оборони Російської Федерації збиралося стягнути 97 мільйонів рублів компенсації за втрачений у 2019 році літак Ту-22М3 з крилатою ракетою Х-22. У перерахунку на доларовий еквівалент того часу, це становило близько 1,3 мільйона доларів за бомбардувальник та понад 180 тисяч доларів за ракету. Про це повідомляє Defence Express.

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Вартість російського бомбардувальника разом із ракетою стала відома після судового слухання, пов'язаного зі справою колишнього командира 40-го полку дальньої авіації Володимира Алексєєнка та колишнього керівника польотів цієї частини Володимира Степанова. У 2019 році ці екс-службовці допустили посадку Ту-22М3 з підвішеною крилатою ракетою типу Х-22 у складних погодних умовах. Через аварію бомбардувальник зазнав аварії і згорів, загинули троє членів екіпажу. Суд засудив Алексєєнка і Степанова до умовних термінів ув'язнення та призначив їм виплату в розмірі 4,5 мільйона рублів збитків. Зазначається, що колишні чиновники подали апеляцію на вирок.

Під час проведення судової експертизи у цій справі співробітники фінансової служби Північного флоту ВМФ РФ спочатку оцінили вартість втраченого бомбардувальника з ракетою в нуль рублів. Проте пізніше вони змінили своє рішення і вказали суму в 97 мільйонів рублів, яка вважалася вартістю цього літака разом з ракетою.

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Триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.

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