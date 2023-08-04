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Росія розкрила витрати на бомбардувальники з крилатою ракетою, якими атакує Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія розкрила витрати на бомбардувальники з крилатою ракетою, якими атакує Україну
Російський Ту-22М3 з ракетою Х-22
фото з відкритих джерел

Міноборони РФ оцінило бомбардувальник із крилатою ракетою трохи менше ніж у 1,5 млн доларів

Міністерство оборони Російської Федерації збиралося стягнути 97 мільйонів рублів компенсації за втрачений у 2019 році літак Ту-22М3 з крилатою ракетою Х-22. У перерахунку на доларовий еквівалент того часу, це становило близько 1,3 мільйона доларів за бомбардувальник та понад 180 тисяч доларів за ракету. Про це повідомляє Defence Express.

Вартість російського бомбардувальника разом із ракетою стала відома після судового слухання, пов'язаного зі справою колишнього командира 40-го полку дальньої авіації Володимира Алексєєнка та колишнього керівника польотів цієї частини Володимира Степанова. У 2019 році ці екс-службовці допустили посадку Ту-22М3 з підвішеною крилатою ракетою типу Х-22 у складних погодних умовах. Через аварію бомбардувальник зазнав аварії і згорів, загинули троє членів екіпажу. Суд засудив Алексєєнка і Степанова до умовних термінів ув'язнення та призначив їм виплату в розмірі 4,5 мільйона рублів збитків. Зазначається, що колишні чиновники подали апеляцію на вирок.

Під час проведення судової експертизи у цій справі співробітники фінансової служби Північного флоту ВМФ РФ спочатку оцінили вартість втраченого бомбардувальника з ракетою в нуль рублів. Проте пізніше вони змінили своє рішення і вказали суму в 97 мільйонів рублів, яка вважалася вартістю цього літака разом з ракетою.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники можуть готуватись до потужних атак. Наразі спостерігається, що ворог починає підтягувати стратегічну авіацію. Таким чином, окупанти готуються до певних маневрів

Триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.

Читайте також: Як ворог підготувався до контрнаступу України: роз’яснення РНБО

Теги: росія окупанти літак ворог

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