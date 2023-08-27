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Перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати: причина
Французи вирішили відмовитись від популярного електротранспорту
фото: ілюстративне

Уже з  вересня мешкаці Парижа і туристи не зможуть орендувати самокати

З 1 вересня в Парижі неможливо буде орендувати електричні самокати. Про це пише сайт телеканалу RTBF.

За даними каналу, мерія міста не має наміру відновлювати контракти з трьома приватними операторами, які розгорнули парк цих транспортних засобів у Парижі, який стане першою європейською столицею, яка заборонила послугу з надання електросамокатів населенню.

Постачальники цієї послуги повинні прибрати з паризьких вулиць самокати, якими можна скористатися до кінця серпня.

Це рішення ґрунтується на підсумках міського референдуму щодо використання електросамокатів. У голосуванні взяли участь понад 100 тис. парижан. За заборону висловилися 89% учасників референдуму 2 квітня.

Причиною проведення такого голосування стали проблеми, створювані розкиданими абияк по всьому місту самокатами, але особливо занепокоєння про безпеку їхніх користувачів.

RTBF відзначає критику цього референдуму відповідними компаніями, які передусім вказують на низьку явку – 7,46%. «Явка могла б бути активнішою і представницькою, якби методи голосування були іншими: більше виборчих дільниць, електронне голосування, муніципальна інформація», – написали три приватні компанії-оператори в спільному повідомленні. Цікаво, шо 2022 року в Парижі було зафіксовано близько 400 тис. поїздок на електросамокатах, повідомив телеканал.

Нагадаємо, Вінницький міський суд дав рік іспитового терміну водію електросамоката, який порушив правила дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 березня.

Дорожньо-транспортна пригода сталася наприкінці квітня минулого року. Обвинувачений, керуючи електросамокатом, виїхав на тротуар, де збив жінку. У результаті наїзду потерпіла одержала закритий перелом лівої стегнової кістки.

За словами хлопця, він їхав велосипедною доріжкою зі швидкістю близько 10 км/год. По дорозі побачив жінку, яка йшла тротуаром. Хотів її оминути, але випадково зачепив рукою. Внаслідок чого та впала.

Крім цього, потерпіла заявила цивільний позов на 210 тис. грн. З них 110,7 тис. грн матеріальна шкода, куди ввійшли витрати на лікування і 100 тис. грн моральної компенсації. Натомість водій електросамокат озвучив у суді: готовий сплати потерпілій всього 50 тис. грн.

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Теги: послуги місто Париж Франція транспорт скутер

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