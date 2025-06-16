Окупанти намагаються взяти Костянтинівку у кільце з трьох напрямків
Основний удар спрямовано з боку Покровська – ворог намагається прорватися трасою Покровськ – Костянтинівка та просунутися вглиб
Російські війська намагаються оточити Костянтинівку в Донецькій області з трьох боків. У районі міста тривають інтенсивні бойові дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майора Віктора Трегубова, озвучені в ефірі телемарафону.
За словами Трегубова, російські сили протягом тривалого часу намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків. Раніше противник безуспішно намагався прорватися з боку Торецька, Краматорська та Часового Яру. Проте за півтора року ці спроби не дали результату.
Наразі основний удар спрямовано з боку Покровська – ворог намагається прорватися трасою Покровськ – Костянтинівка та просунутися вглиб. Саме на цій ділянці фронту тривають найзапекліші бої.
Як наголосив Трегубов, на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу кількість сил, а українські захисники роблять усе можливе, щоб зупинити їхній наступ.
Раніше ми писали, що Генеральний штаб Збройних Сил України оголосив про відкриття нового оперативного напрямку на фронті – Північно-Слобожанського. Це рішення ухвалено у зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю своєчасного інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.
З 16 червня 2025 року у своїх щоденних зведеннях Генеральний штаб ЗСУ буде повідомляти про перебіг бойових дій на новому напрямку.
До слова, пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.
Зокрема, аналітики нагадують про телефонну розмову Трампа і Путіна 14 червня, що тривала близько години. Трамп тоді повідомив, що основну частину діалогу було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем, тоді як темі України було приділено «значно менше» часу.
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