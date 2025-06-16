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Окупанти намагаються взяти Костянтинівку у кільце з трьох напрямків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупанти намагаються взяти Костянтинівку у кільце з трьох напрямків
Ворог хоче оточити Костянтинівку з трьох сторін
мапа DeepState

Основний удар спрямовано з боку Покровська – ворог намагається прорватися трасою Покровськ – Костянтинівка та просунутися вглиб

Російські війська намагаються оточити Костянтинівку в Донецькій області з трьох боків. У районі міста тривають інтенсивні бойові дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майора Віктора Трегубова, озвучені в ефірі телемарафону.

За словами Трегубова, російські сили протягом тривалого часу намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків. Раніше противник безуспішно намагався прорватися з боку Торецька, Краматорська та Часового Яру. Проте за півтора року ці спроби не дали результату.

Наразі основний удар спрямовано з боку Покровська – ворог намагається прорватися трасою ПокровськКостянтинівка та просунутися вглиб. Саме на цій ділянці фронту тривають найзапекліші бої.

Як наголосив Трегубов, на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу кількість сил, а українські захисники роблять усе можливе, щоб зупинити їхній наступ.

Раніше ми писали, що Генеральний штаб Збройних Сил України оголосив про відкриття нового оперативного напрямку на фронті – Північно-Слобожанського. Це рішення ухвалено у зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю своєчасного інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З 16 червня 2025 року у своїх щоденних зведеннях Генеральний штаб ЗСУ буде повідомляти про перебіг бойових дій на новому напрямку.

До слова, пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.

Зокрема, аналітики нагадують про телефонну розмову Трампа і Путіна 14 червня, що тривала близько години. Трамп тоді повідомив, що основну частину діалогу було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем, тоді як темі України було приділено «значно менше» часу.

Теги: Костянтинівка ворог наступ Покровськ

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