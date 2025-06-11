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Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 11 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1204-й день повномасштабної війни

Противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував дві ракети і скинув 80 КАБ, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 червня станом на 22:00 відбулося 195 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив 11 атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 20 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське. На даний час бої тривають у п’яти локаціях.

Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили три спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Ступочок та Білої Гори. До цього часу одне боєзіткнення залишається незавершеним.

Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка. Сили оборони стримують натиск противника, відбивши 16 штурмів, чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 58 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки. Тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 31 разі намагався прорватися поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 21 ворожу атаку, ще чотири боєзіткнення тривають; Також противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 22 КАБ, здійснив 230 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема, шість  із реактивних систем залпового вогню

Лінія фронту станом на 11 червня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1203-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог

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