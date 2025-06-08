Чи є підстави для евакуації Сум: обласна влада оцінила ризики для населення

Начальник Сумської ОВА закликав адекватно оцінювати небезпеку

Ситуація у прикордонних районах Сумською області залишається напруженою, але її повністю контролюють Сили оборони та підрозділи Збройних сил України. Тому підстав для евакуації жителів обласного центру наразі немає. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області. Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела. Обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно й відповідально», – наголосив Григоров.

Він уточнив, що йдеться саме про місто Суми. А у прикордонних районах, які постійно обстрілює ворог, евакуація цивільного населення триває.

«За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей. До евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації. В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення – ресурси для прийому людей є», – додав начальник ОВА.

Він підкреслив, що влада не недооцінює ризиків для населення, але й не має наміру нагнітати паніку.

«Військові діють злагоджено, тримають рубежі та стримують спроби противника просунутися вглиб області. Найінтенсивніші бойові дії, як і до цього, відбуваються у прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотинській громадах. Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися», – зазначив Григоров.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км.

Як повідомлялося, що начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

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