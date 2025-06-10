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Російські окупанти пошкодили Софійський собор та Одеську кіностудію (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Російські окупанти пошкодили Софійський собор та Одеську кіностудію (фото)
Поліція фіксує пошкодження у Софійському соборі внаслідок обстрілу у ніч на 10 червня 2025 року
фото: Mykola Tochytskyi/Facebook

Микола Точицький: «Росія веде війну не лише проти українських міст та людей, а й проти культури, пам'яті та майбутнього»

У ніч на 10 червня російські окупанти завдали чергового удару по культурній спадщині України. Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив про пошкодження Софійського собору в Києві та Одеської кіностудії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра

Цієї ночі ворог вдарив у саме серце нашої ідентичності
Цієї ночі ворог вдарив у саме серце нашої ідентичності
фото: Mykola Tochytskyi/Facebook

«Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві – святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності», – зазначив Точицький. За словами мініста, вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді цієї пам'ятки національного значення XI століття.

Окрім того, постраждала Одеська кіностудія – місце, де творилося українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. За словами міністра, повністю знищені декорації до фільму «Довженко» – національного проєкту про найвідомішого українського режисера.

Пошкодження на Одеській кінострудії
Пошкодження на Одеській кінострудії
фото: Mykola Tochytskyi/Facebook
Точицький показав наслідки руйнування на кіностудії в Одесі
Точицький показав наслідки руйнування на кіностудії в Одесі
фото: Mykola Tochytskyi/Facebook

Микола Точицький наголосив, що Росія веде війну не лише проти українських міст та людей, а й проти української культури, пам'яті та майбутнього.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі, 

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

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Теги: росія окупанти Київ міністр Одеса кіностудія ворог собор Микола Точицький

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