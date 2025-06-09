Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 8 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 60 авіаційних ударів, використавши 1 ракету та 91 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 червня станом на 22:00 відбулося 144 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 157 окупантів, з них 99 – безповоротно. Знищено дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 12 БпЛА, чотири антени зв’язку та пошкоджено один мотоцикл окупантів.

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та Загризового, успіху не мав.

Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Лиманському напрямку

Протягом доби зафіксовано 15 боєзіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в напрямку Чернещини, Торського, Серебрянського.

Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Сіверському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Краматорському напрямку

Зафіксовано п’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Наші оборонці відбили дев’ять атак неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Шість боєзіткнень триває досі.

Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Загарбники 41 раз намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. Сили оборони відбили 38 атак, ще три бойових зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. 8 червня на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких шість тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 27 атак, два бойових зіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1201-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ втратила в України 10835 танків
Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
21 травня, 07:56
Сили оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника
Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року
23 травня, 08:45
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22547 одиниці бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 22 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 травня, 07:47
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22575 одиниці бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 23 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
23 травня, 07:33
Дрони атакували Харків
Росія вдарила по виробничому підприємству у Харкові
31 травня, 03:42
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах понад 70 ударів
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року
2 червня, 08:19
За минулу добу відбулося 273 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року
30 травня, 08:22
Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати
Сумщина: обов'язкову евакуацію оголошено ще в 11 населених пунктах
31 травня, 10:14
В оперативне оточення на Курщині потрапив 56-й десантно-штурмовий полк
У Курській області ЗСУ взяли в оточення окупантів
7 червня, 05:59

Події в Україні

Все небо червоне від цілей: Сумщину масовано атакують «шахеди»
Все небо червоне від цілей: Сумщину масовано атакують «шахеди»
Росія масовано атакує Україну «шахедами»
Росія масовано атакує Україну «шахедами»
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: є постраждалий
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: є постраждалий
П’ятеро людей відмовилися виїжджати із прикордонного села на Сумщині. Причина рішення вражає
П’ятеро людей відмовилися виїжджати із прикордонного села на Сумщині. Причина рішення вражає
На Сумщині загинув соліст Одеської опери – виконував волонтерську місію
На Сумщині загинув соліст Одеської опери – виконував волонтерську місію
Український винищувач F-16 збив ворожий Су-35 на Курському напрямку – Bild
Український винищувач F-16 збив ворожий Су-35 на Курському напрямку – Bild

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 червня: ситуація на фронті
153K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 червня 2025
32K
Рубіо зробив нову заяву про мирні переговори України та Рф
16K
Українська розвідка атакує по всьому світу: Washington Post розкрив деталі операцій ГУР
13K
9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua