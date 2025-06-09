Лінія фронту станом на 8 червня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 60 авіаційних ударів, використавши 1 ракету та 91 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 червня станом на 22:00 відбулося 144 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 157 окупантів, з них 99 – безповоротно. Знищено дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 12 БпЛА, чотири антени зв’язку та пошкоджено один мотоцикл окупантів.

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та Загризового, успіху не мав.

На Лиманському напрямку

Протягом доби зафіксовано 15 боєзіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в напрямку Чернещини, Торського, Серебрянського.

На Сіверському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано п’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

Наші оборонці відбили дев’ять атак неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Шість боєзіткнень триває досі.

На Покровському напрямку

Загарбники 41 раз намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. Сили оборони відбили 38 атак, ще три бойових зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. 8 червня на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких шість тривають дотепер.

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 27 атак, два бойових зіткнення ще тривають.

Нагадаємо, триває 1201-й день повномасштабної війни в Україні.