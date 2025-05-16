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Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 16 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1078-й день війни

Противник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили 3923 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

16 травня станом на 22:00 відбулося 115 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового. Українські захисники зупинили всі три ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини. П’ять боєзіткнень тривають досі.

Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського та Білогорівки.

Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах Часового Яру та Курдюмівки.

Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Вісімнадцять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку – у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Окупанти 49 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка. Досі тривають дев’ять боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілки та в бік Багатиря й Зеленого Поля. Одне боєзіткнення триває досі. Ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Новодарівка, Новоукраїнка й Дачне.

Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Авіаційних ударів зазнали Малинівка, Високе та Гуляйполе.

Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснив 172 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1178-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти авіація Генштаб ворог наступ росіяни

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