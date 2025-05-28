Головна Думки вголос Михайло Басараб
search button user button menu button
Михайло Басараб Політолог

Кремль видихнувся і немає спроможностей вести довгу війну

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Ворог продовжує війну з великою натугою

На поверхні лежить доказ, що Кремль немає спроможностей вести довгу війну такої інтенсивності проти України.

Якби у росіян були сили вести довгу війну, вони б не робили масованих повітряних атак на українські тили. Ворог би виснажував наш ресурс вʼялою війною на лінії безпосереднього зіткнення, не особливо прагнучи просуватися вперед. Якби вони мали запас міцності, вони б «мололи» нашу живу силу там й робили б все, аби український тил якнайшвидше перестав відчувати війну і занурився в клопоти буденного мирного життя. Згодом прірва між фронтом і тилом стала б безоднею. Таку країну було легше хитати зсередини. Це був би ідеальний сценарій для росіян. Є одне але…

Щоб реалізувати таку стратегію, потрібен час, а головне – ресурс. У росіян немає ні одного, ні іншого. Саме тому вони гатять дронами і ракетами по мирних містах, саме тому вони намагаються залякати нас і весь світ «орєшніками» і ще чимось там. Вони роблять це, бо знаходяться на межі можливостей. За цілою низкою проблем у них дедалі більше підгорає зсередини. Їм треба поспішати, підганяти інших, щоб в самій Росії не почало горіти серйозно. Вони б так не метушилися, якби у них був впевнений запас сил.

І ще одна їхня засаднича проблема. Вона в тому, що їхні можливості не відповідають заявленим амбіціям. Це стане явним і для самих росіян, якщо не поспішати.

Ворог продовжує війну з великою натугою і точно боїться дуже неприємних внутрішніх «сюрпризів», які у будь-який момент може актуалізувати сьогоднішнє становище.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ворог війна росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що зламає нерішучість Трампа?
Що зламає нерішучість Трампа?
Сьогодні, 10:06
Навесні 2024 року Козловського перевели в 22-гу окрему механізовану бригаду
Козловський розповів, де служить, та поскаржився на дідівщину
Вчора, 20:21
Ситуація на фронті 20 травня
Лінія фронту станом на 20 травня. Зведення Генштабу
20 травня, 23:18
Готель «Перлина Таврії», для якого зареєстровано новий торгівельний знак
Гауляйтер Запорізької області Балицький «переписав» вкрадений приватний готель на сина
16 травня, 09:36
Ален Берсе очолить процес створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України
Рада Європи розпочала створення спецтрибуналу для Росії
14 травня, 16:59
Щось мало не щодня відбувається у різних місцях РФ
Росія приховує внутрішню катастрофу
14 травня, 13:46
Генерал у повідомленні посольства не згадується на ім'я, проте позначений як «керівник групи російських військових спеціалістів в Алжирі»
Куди подівся «генерал Армагеддон»: Суровікіна помітили в Алжирі
12 травня, 21:01
Навіщо Кремль поширює міфи про Другу світову: аналіз ISW
Навіщо Кремль поширює міфи про Другу світову: аналіз ISW
9 травня, 08:03
Ворог вдарив по багатоквартирному будинку ФАБом-250
Росія скинула авіабомбу на Костянтинівку: десяток поранених (фото, відео)
8 травня, 08:41

Михайло Басараб

Кремль видихнувся і немає спроможностей вести довгу війну
Кремль видихнувся і немає спроможностей вести довгу війну
Ініціатива у мирних переговорах переходить до Кремля. І ось чому
Ініціатива у мирних переговорах переходить до Кремля. І ось чому
Росія приховує внутрішню катастрофу
Росія приховує внутрішню катастрофу
Путін недооцінив українців: уроки для світу
Путін недооцінив українців: уроки для світу
Чи треба вибачатися Зеленському?
Чи треба вибачатися Зеленському?
Щоб закінчити війну, варто щось змінювати не в Україні, а у Росії
Щоб закінчити війну, варто щось змінювати не в Україні, а у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
140K
Президент повідомив гарні новини з фронту
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
48K
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна
28K
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
17K
Звичайна риболовля обернулася трагедією: на Полтавщині загинув молодик

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua