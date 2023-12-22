Окупанти мають намір призвати в армію українців 2007 року народження

Андрющенко звернувся до батьків і закликав їх дивитись на оригінали документів, які підписують

Під російський призов наступного року планують загребти українських дітей 2007 року народження. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Вже за дорученням окупанів по Маріуполю та району почали формування справ призовника та постановці на військовий облік дітей, що народились у 2007 році. Для чого? Аби повноцінно забеспечити призов та наповнення штурмово-м'ясних батальонів наступного року.

Ми попереджали. Ось вона – реальність. Навесні – вибори царя царем, а потім привіт армія окупанта», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко звернувся до батьків і закликав їх дивитись на оригінали документів, які підписують.

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«Ви самі зараз будете виписувати своїм дітям повістку, заповнюючи анкети для справи призовника. Поки не пізно. Тікайте. Інакше ... подивиться цифри українського Генштабу. Не дайте туди потрапити вашому сину», – додав він.

Нагадаємо, напередодні Путін на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ з участю очільника відомства Сергія Шойгу заявив, що російська оборонна промисловість відреагувала на війну в Україні швидше, ніж Захід. Він також сказав, що Росія не збирається відмовлятися від цілей так званої «спеціальної військової операції» (так в РФ офіційно називають війну проти України).

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував звяви РФ про розширення чисельності армії Росії.