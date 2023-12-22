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Окупанти мають намір призвати в армію українців 2007 року народження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти мають намір призвати в армію українців 2007 року народження
фото ілюстративне

Андрющенко звернувся до батьків і закликав їх дивитись на оригінали документів, які підписують

Під російський призов наступного року планують загребти українських дітей 2007 року народження. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Вже за дорученням окупанів по Маріуполю та району почали формування справ призовника та постановці на військовий облік дітей, що народились у 2007 році. Для чого? Аби повноцінно забеспечити призов та наповнення штурмово-м'ясних батальонів наступного року.
Ми попереджали. Ось вона – реальність. Навесні – вибори царя царем, а потім привіт армія окупанта», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко звернувся до батьків і закликав їх дивитись на оригінали документів, які підписують.

«Ви самі зараз будете виписувати своїм дітям повістку, заповнюючи анкети для справи призовника. Поки не пізно. Тікайте. Інакше ... подивиться цифри українського Генштабу. Не дайте туди потрапити вашому сину», – додав він.

Нагадаємо, напередодні Путін на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ з участю очільника відомства Сергія Шойгу заявив, що російська оборонна промисловість відреагувала на війну в Україні швидше, ніж Захід. Він також сказав, що Росія не збирається відмовлятися від цілей так званої «спеціальної військової операції» (так в РФ офіційно називають війну проти України).

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував звяви РФ про розширення чисельності армії Росії.

Теги: Маріуполь окупанти війна Донеччина

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