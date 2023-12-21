Данілов пояснив, чому треба мобілізувати ще 500 тис. людей

Остаточне рішення щодо мобілізації 500 тис. громадян має ухвалити парламент

Мобілізація в Україні необхідна. На чотирьох крайніх засіданнях Ставки верховного головнокомандувача піднімалося питання про необхідність мобілізації. Про це заявив 21 грудня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Данілов зазначив, що найближчим часом буде знайдено рішення щодо цього питання.

«Кожен раз президент Володимир Зеленський ставив питання про справедливість. Щоб у нас не було явищ, коли одні зараз захищають країну, а інші перебувають в інших точках планети, відпочивають на курортах, включно з представниками влади. В даному випадку 100%, на чому наполягає президент, – це, перш за все, справедливість», – сказав він.

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Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України пропонують власне бачення, але остаточне рішення щодо мобілізації 500 тис. громадян має ухвалити парламент.

«Непроста дискусія. Цифри, які називаються, вони дійсно потрібні. Але йдеться не про ситуацію на сьогодні, а про те, що за певний період часу, ймовірно, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни. Потрібно буде підготувати мобілізованих і вони мають чітко розуміти на які терміни вони йдуть і коли в них будуть відпустки та ротація. Саме про це є дискусії на Ставці. Думаю, що найближчим часом ми з вами знайдемо відповідь на це питання», – додав Данілов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що для рішення про мобілізацію ще 500 тис. осіб потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.