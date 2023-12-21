Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ
Терміни навчання збільшуються залежно від фаху мобілізованого
Мобілізовані в Україні проходять обов’язкове навчання, терміни якого залежать від обраного фаху. Про це повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в рамках єдиного телемарафону.
«Зараз формуються нові підрозділи, нові бригади. Зараз, власне, всі професії, всі фахівці затребувані в ЗСУ. Наразі громадяни, військовозобов'язані, якщо мають якесь побажання проходити військову службу, наприклад, на певній професії чи в певній частині, вони можуть це право реалізувати. Звертаються до цієї військової частини, отримують відношення і можуть проходити військову службу на контрактній формі, не лише по мобілізації», – пояснив військовий.
За словами Фітьо, мобілізовані після того, як потрапляють до навчального центру, проходять навчання. Його терміни можуть відрізнятися, залежно від обраного людиною фаху.
«Якщо, наприклад, фах складніший – оператор БпЛА чи навідник-артилерист – навчання збільшується пропорційно до програми. Це може бути і місяць, і два, і три. Також навчання наших мобілізованих проводиться і за кордоном, у країнах-партнерах: у Британії, Іспанії, Німеччині, Польщі та в інших країнах, які допомагають нам у цьому питанні», – роз’яснив начальник служби зв’язків.
Володимир Фітьо додав, що перед тим, як мобілізований починає виконувати певні завдання, він спочатку проходить навчання, освоює професію і лише після цього потрапляє до свого підрозділу.
Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.
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