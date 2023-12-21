Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ
До того, як потрапити до свого підрозділу, чоловіки проходять навчання та освоюють професію
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Терміни навчання збільшуються залежно від фаху мобілізованого

Мобілізовані в Україні проходять обов’язкове навчання, терміни якого залежать від обраного фаху. Про це повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в рамках єдиного телемарафону.

«Зараз формуються нові підрозділи, нові бригади. Зараз, власне, всі професії, всі фахівці затребувані в ЗСУ. Наразі громадяни, військовозобов'язані, якщо мають якесь побажання проходити військову службу, наприклад, на певній професії чи в певній частині, вони можуть це право реалізувати. Звертаються до цієї військової частини, отримують відношення і можуть проходити військову службу на контрактній формі, не лише по мобілізації», – пояснив військовий.

За словами Фітьо, мобілізовані після того, як потрапляють до навчального центру, проходять навчання. Його терміни можуть відрізнятися, залежно від обраного людиною фаху.

«Якщо, наприклад, фах складніший – оператор БпЛА чи навідник-артилерист – навчання збільшується пропорційно до програми. Це може бути і місяць, і два, і три. Також навчання наших мобілізованих проводиться і за кордоном, у країнах-партнерах: у Британії, Іспанії, Німеччині, Польщі та в інших країнах, які допомагають нам у цьому питанні», – роз’яснив начальник служби зв’язків.

Володимир Фітьо додав, що перед тим, як мобілізований починає виконувати певні завдання, він спочатку проходить навчання, освоює професію і лише після цього потрапляє до свого підрозділу.

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

Читайте також:

Теги: ЗСУ мобілізація навчання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники стійко тримають оборону
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
27 листопада, 06:54
Тим, хто налаштований служити, краще звертатись напряму до різних бригад
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
6 грудня, 07:48
За словами президента, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ
Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів
1 грудня, 11:43
Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків на Запоріжжі
Атака на Харківщину та 127 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
23 листопада, 09:48
Призовники будуть залучені на посади, які відповідають їхнім навичкам
Український уряд змінить підхід до мобілізації – The Guardian﻿
28 листопада, 00:21
Українці святкуватимуть Різдво Христове 25 грудня
Свята по-новому, податкові перевірки, соцвиплати: які зміни чекають у грудні
1 грудня, 06:00
Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ
Британія та Норвегія створили «морську коаліцію»: що отримає Україна
11 грудня, 12:58
«Слуга народу» обіцяє передати частину свого бюджетного фінансування на ЗСУ
Стало відомо, скільки місцевих депутатів зі «Слуги народу» зараз на фронті
18 грудня, 13:16
Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що росіяни незначно просунулися в Кринках
Окупанти перекидають бронетехніку під Кринки, щоб прорвати оборону ЗСУ – ISW
19 грудня, 08:08

Суспільство

У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені
У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені
Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму
Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму
Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ
Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ
Данілов назвав чотири ключові компоненти для відновлення авіасполучення в Україні
Данілов назвав чотири ключові компоненти для відновлення авіасполучення в Україні
Естонія повідомила, скільки ЗСУ потрібно снарядів на рік, аби отримати перевагу над окупантами
Естонія повідомила, скільки ЗСУ потрібно снарядів на рік, аби отримати перевагу над окупантами
Професійно про ситуацію на фронт. ЗМІ склали список вартих уваги телеграм-каналів
Професійно про ситуацію на фронт. ЗМІ склали список вартих уваги телеграм-каналів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
14K
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
11K
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
8286
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
7076
Офіс генпрокурора повідомив, де найбільше розкрадали гуманітарку
6055
«Останній союзник Росії» втікає в Новоросійськ

Новини

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Сьогодні, 07:06
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Вчора, 03:45

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua