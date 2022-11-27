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Рашисти обстріляли лінії електропередач у Херсоні

Надія Клочко
glavcom.ua
Рашисти обстріляли лінії електропередач у Херсоні
Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру деокупованого Херсона
фото ілюстраційне

Загарбники продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона

Російські окупанти вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, у неділю, 27 листопада. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці «Херсонобленерго» вже працюють над їх відновленням», – написав він.

Янушевич також зазначив, що завдяки українським енергетикам всього за два тижні після деокупації Херсона у місті почала з’являтися електроенергія. Це при тому, що окупанти практично знищили енергетичну інфраструктуру міста.

За словами посадовця, вчора поетапно почали підключати до електропостачання побутових споживачів. Близько 5% херсонців уже мали світло в своїх будинках.

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово подадуть потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам.

Як відомо, триває 277 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

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Теги: окупанти війна електроенергія Херсон

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