Рашисти обстріляли лінії електропередач у Херсоні

Загарбники продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона

Російські окупанти вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, у неділю, 27 листопада. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці «Херсонобленерго» вже працюють над їх відновленням», – написав він.

Янушевич також зазначив, що завдяки українським енергетикам всього за два тижні після деокупації Херсона у місті почала з’являтися електроенергія. Це при тому, що окупанти практично знищили енергетичну інфраструктуру міста.

За словами посадовця, вчора поетапно почали підключати до електропостачання побутових споживачів. Близько 5% херсонців уже мали світло в своїх будинках.

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово подадуть потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам.

Як відомо, триває 277 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.