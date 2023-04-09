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Окупанти обстріляли Дружківку на Донеччині: є поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Дружківку на Донеччині: є поранені
Від ворожої атаки по Дружківці зазнали поранень дві цивільні особи – 56-річна жінка та 60-річний чоловік
Фото: Telegram / Дружківська МВА (ілюстративне)

За попередніми даними, завдали удару з реактивної системи залпового вогню «Смерч»

Російські загарбники в неділю, 9 квітня, накрили вогнем місто Дружківку на Донеччині. Унаслідок обстрілу поранено двох цивільних. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram та речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва у коментарі «Суспільному».

«Росіяни здійснили обстріл міста Дружківка з РСЗВ. Відомо про двох поранених цивільних. Були пошкоджені дахи будинків, вибиті вікна», – заявив Єрмак.

Як зазначила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, за попередніми даними, обстріл здійснено з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

«Від ворожої атаки зазнали поранень дві цивільні особи – 56-річна жінка та 60-річний чоловік. Також пошкоджено приблизно вісім приватних домоволодінь», – розповіла вона.

Нагадаємо, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом поточної доби противник здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційні та чотири ракетні удари. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі й поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети з ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донечинні.

Теги: Донеччина обстріл окупанти

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