Прорив дамби в Краматорську: що відомо на сьогодні (фото)
апір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло
У Краматорську відкачують воду з підвалів підтоплених будинків, фіксують та документують руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«Укріпили берегову лінію та продовжуємо підготовчу роботу зі створення загородження у водоскидному шлюзі для мінімізації наслідків розливу води в річці Бичок. Крім того, задля забезпечення скидання води провели низку технологічних заходів на суміжних греблях», – йдеться в повідомленні.
Напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло.
«Усім постраждалим буде надана компенсація з місцевого бюджету та допомога у відновленні пошкодженого житла – вже є домовленість обласної адміністрації з міжнародними організаціями щодо надання необхідних будівельних матеріалів», – запевнив Кириленко.
На нараді за участі усіх залучених в процес ліквадації наслідків підтоплення обговорили подальші кроки з розчистки берегів річки Бичок та заходи, необхідні для того, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому.
Нагадаємо, що 4 квітня в місті Краматорськ Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби.
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