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Прорив дамби в Краматорську: що відомо на сьогодні (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прорив дамби в Краматорську: що відомо на сьогодні (фото)
4 квітня в Краматорську через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби
фото: Павло Кириленко / Telegram

апір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло

У Краматорську відкачують воду з підвалів підтоплених будинків, фіксують та документують руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Укріпили берегову лінію та продовжуємо підготовчу роботу зі створення загородження у водоскидному шлюзі для мінімізації наслідків розливу води в річці Бичок. Крім того, задля забезпечення скидання води провели низку технологічних заходів на суміжних греблях», – йдеться в повідомленні.

Напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло.

Прорив дамби в Краматорську: що відомо на сьогодні (фото) фото 1

«Усім постраждалим буде надана компенсація з місцевого бюджету та допомога у відновленні пошкодженого житла – вже є домовленість обласної адміністрації з міжнародними організаціями щодо надання необхідних будівельних матеріалів», – запевнив Кириленко.

На нараді за участі усіх залучених в процес ліквадації наслідків підтоплення обговорили подальші кроки з розчистки берегів річки Бичок та заходи, необхідні для того, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому.

Прорив дамби в Краматорську: що відомо на сьогодні (фото) фото 2

Нагадаємо, що 4 квітня в місті Краматорськ Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби

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Теги: Донеччина вода

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