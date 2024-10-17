Окупанти обстріляли рятувальників, які гасили пожежу після прильоту на Сумщині

У ДСНС уточнили, що надзвичайники встигли пройти в укриття, тому ніхто з них не постраждав

Інцидент стався в одному з населених пунктів Шосткинського району Сумщини

Російська окупаційна армія 17 жовтня атакувала рятувальників Сумщини, які приїхали гасити пожежу. Через повторний удар було пошкоджено пожежний автомобіль. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

«Унаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі. Спочатку загорілася автівка, потім вогонь перекинувся на поруч розташований багатоквартирний житловий будинок. Під час роботи рятувальників ворог завдав повторного удару. Як наслідок – пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль», – ідеться у повідомленні.

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Надзвичайники встигли пройти в укриття, тому ніхто з них не постраждав фото: ДСНС України

У ДСНС уточнили, що надзвичайники встигли пройти в укриття, тому ніхто з них не постраждав.

«Коли стало безпечно, вони ліквідували пожежу», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, контррозвідка викрила військовослужбовця військової частини Національної гвардії України, що дислокується в Сумській області, який поширював інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та рух літаків. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ». За словами військових, підозрюваний використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ.

раніше повідомлялося, що через безпекову ситуацію у Сумській області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами зі 101 населеного пункту. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зазначається, що рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району).