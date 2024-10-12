На Сумщині викритого нацгвардійця, який «зливав» координати українських військ

Підозрюваний надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування українських сил на території Сумщини

Контррозвідка викрила військовослужбовця військової частини Національної гвардії України, що дислокується в Сумській області, який поширював інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та рух літаків. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу Оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ», співробітниками восьмого управління Департаменту військової контррозвідки СБУ отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру. Спільно зі слідчими ДБР було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, що дислокується на Сумщині», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, підозрюваний використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ.

Нагадаємо, російський агент мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за українськими військовими на східному фронті. Поплічника окупантів засуджено до 15 років тюрми. За даними слідства, агентом РФ є мешканець Дніпропетровської області, який у 2000-х роках закінчив Московський державний університет, де здобув диплом юриста.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику «Дар’ївської колонії», який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після звільнення захопленої території чоловік пішов служити в ТЦК в Одеській області.

До слова, Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Куп’янської міськради, який після захоплення громади добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації Росії.