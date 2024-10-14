Джаред Лето заявив про концерти в Росії: реакція МЗС

Лето назвав війну в Україні «проблемами» та обіцяв відвідати Росію, коли «ці негаразди закінчаться»

«Відчуття російської енергії» актора і співака Джареда Лето і його бажання виступити в Росії є образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу. Про це йдеться в дописі Міністерства закордонних справ України.

Українське зовнішньополітичне відомство відреагувало на заяви американського співака, який разом зі своїм гуртом Thirty Seconds to Mars відіграв концерт у Сербії. Коли артист спілкувався з глядачами, дізнався, що в залі, окрім сербів, є чимало росіян, що, за його словами, він аж «відчув багато російської енергії».

Неочікувано Лето вирішив заговорити на концерті про Росію. Зокрема, музикант зібрався у складі гурту Thirty Seconds to Mars поїхати з виступами до Москви та Санкт-Петербурга. На війну в Україні Джаред Лето не зважає, ба більше, він називає це «проблемами». До РФ з концертами артист зібрався їхати, коли «ці негаразди закінчаться». Щоправда, перед поїздкою до Росії музикант ще й запланував відвідати з виступами Київ.

«Не може бути ніякого умиротворення для Росії, коли вона продовжує свої спроби вирішити «проблему» самого існування України», – йдеться в повідомленні.

Актор та музикант Джаред Лето під час концерту своєї групи Thirty Seconds to Mars у Белграді відчув «російську енергетику», коли виявилося, що у залі багато московитів 😳



Тож йому закортіло тусуватися на росії, коли ці «проблеми» (так він назвав російську агресію) закінчаться pic.twitter.com/tJhGQM7aE5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 13, 2024

Нагадаємо, американський актор та співак Джаред Лето неабияк обурив українців висловлюваннями про Росію та війну в Україні.

До слова, співак та лідер російського гурту «Бі-2» Єгор Бортников звернувся до російського диктатора Володимира Путіна на честь його дня народження, яке було 7 жовтня. Музикант закликав припинити вбивства людей.