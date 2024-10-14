Головна Країна Політика
search button user button menu button

Джаред Лето заявив про концерти в Росії: реакція МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Джаред Лето заявив про концерти в Росії: реакція МЗС
У Сербії американський артист висловив бажання приїхати з концертами до РФ
фото з відкритих джерел

Лето назвав війну в Україні «проблемами» та обіцяв відвідати Росію, коли «ці негаразди закінчаться»

«Відчуття російської енергії» актора і співака Джареда Лето і його бажання виступити в Росії є образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу. Про це йдеться в дописі Міністерства закордонних справ України.

Українське зовнішньополітичне відомство відреагувало на заяви американського співака, який разом зі своїм гуртом Thirty Seconds to Mars відіграв концерт у Сербії. Коли артист спілкувався з глядачами, дізнався, що в залі, окрім сербів, є чимало росіян, що, за його словами, він аж «відчув багато російської енергії».

Неочікувано Лето вирішив заговорити на концерті про Росію. Зокрема, музикант зібрався у складі гурту Thirty Seconds to Mars поїхати з виступами до Москви та Санкт-Петербурга. На війну в Україні Джаред Лето не зважає, ба більше, він називає це «проблемами». До РФ з концертами артист зібрався їхати, коли «ці негаразди закінчаться». Щоправда, перед поїздкою до Росії музикант ще й запланував відвідати з виступами Київ.

«Не може бути ніякого умиротворення для Росії, коли вона продовжує свої спроби вирішити «проблему» самого існування України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, американський актор та співак Джаред Лето неабияк обурив українців висловлюваннями про Росію та війну в Україні.

До слова, співак та лідер російського гурту «Бі-2» Єгор Бортников звернувся до російського диктатора Володимира Путіна на честь його дня народження, яке було 7 жовтня. Музикант закликав припинити вбивства людей.

Читайте також:

Теги: актор співак артист війна концерт росія МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із моменту вступу на посаду у грудні 2023 року Туск проводить жорстку політику щодо міграції
Польща впровадить жорстку політику щодо мігрантів: хто не зможе отримати притулок
12 жовтня, 21:01
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на погрози Путіна
Марк Рютте прокоментував ядерні погрози Путіна
11 жовтня, 18:34
Мельник: Базовий бразильський інтерес – це забезпечення економічного процвітання, що напряму залежить також від Росії як їхнього важливого партнера
Посол України назвав ймовірну дату, коли Бразилія може змінити пропутінську політику
9 жовтня, 14:46
ЗСУ продовжують нищити техніку росіян
Вражаюча цифра: командувач Сухопутних військ заявив про втрати техніки РФ за тиждень
30 вересня, 02:18
Ізраїль зміг перехопити деякі ракети, випущені «Хезболлою»
«Хезболла» випустила понад 150 ракет по півночі Ізраїлю
20 вересня, 16:06
Пускові установки ракет Фатх-360 дуже вміло маскують під звичайний грузовик
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
19 вересня, 16:18
Росія накопичила валюту за кордоном, попри західні санкції
Санкції працюють? Захід продовжує фінансувати армію Путіна
17 вересня, 21:52
Пінчук зазначив, що заклики деяких західних політиків зважати на ризик ескалації війни з Росією у питанні виділення озброєнь – це успіх російської пропаганди
«Страшна, жорстока дилема». Мільярдер Пінчук звернувся до західних партнерів України
15 вересня, 09:14
Керівник Одеської ОВА: Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини
Унаслідок російського удару в передмісті Одеси загинуло подружжя
15 вересня, 01:39

Політика

Джаред Лето заявив про концерти в Росії: реакція МЗС
Джаред Лето заявив про концерти в Росії: реакція МЗС
По мільярду щомісяця. Порошенко знову задекларував гігантську суму: цього разу від «сліпого трасту»
По мільярду щомісяця. Порошенко знову задекларував гігантську суму: цього разу від «сліпого трасту»
Росія залучає до війни в Україні військових КНДР: реакція Зеленського
Росія залучає до війни в Україні військових КНДР: реакція Зеленського
В Україні підготовкою до зими займатимуться спеціальні штаби – прем'єр Шмигаль
В Україні підготовкою до зими займатимуться спеціальні штаби – прем'єр Шмигаль
Зеленський представить План перемоги для українців вже в найближчі дні – Подоляк
Зеленський представить План перемоги для українців вже в найближчі дні – Подоляк
Колишній посол України в Німеччині пояснив, чому йому тепер «дуже гірко і боляче»
Колишній посол України в Німеччині пояснив, чому йому тепер «дуже гірко і боляче»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
51K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
38K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
13K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8520
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву

Новини

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua