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Розвідка проаналізували наслідки ударів України по військових складах РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Розвідка проаналізували наслідки ударів України по військових складах РФ
18 вересня у місті Торопець було атаковано військовий склад
фото: скріншот з відео

Розвідка зазначає, що українські удари по складах у РФ призведе до розпорошення російського логістичного ланцюга

У ніч з 20 на 21 вересня 2024 року українські війська атакували російські склади боєприпасів у Тихорецьку та Торопці. Це свідчить, що попри розгортання Росією системи ППО, вона продовжує стикатися з ударами українських безпілотників. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

«Цілком ймовірно, що це (українську удари, – «Главком») призведе до подальшого розпорошення російського логістичного ланцюга через побоювання додаткових ударів, що збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему», – йдеться у звіті.

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Розвідка зауважила, що удари, напевно, призведуть до короткострокових перебоїв у постачанні російської артилерії та стрілецької зброї – критично важливих ресурсів у війні на виснаження.

Розвідка проаналізували наслідки ударів України по військових складах РФ фото 2

«Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об’єктах, є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час війни», – зазначила британська розвідка.

Нагадаємо, вночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі. Вибухова хвиля від детонації була такої потужності, що споруди у навколишніх населених пунктах залишилися без вікон та дверей. 

Раніше в мережі показали супутникові знімки із Торопця одразу після обстрілів. На знімках видно пожежі та значне задимлення. 

До слова, аналітики вважають, що атаки на російські склади боєприпасів та ракет послаблять логістику та наступальний потенціал противника. 

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Теги: війна військові військова техніка зброя озброєння Україна вибух ЗСУ росія росіяни розвідка британська розвідка

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