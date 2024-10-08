Місцеві мешканці Одеси завадили жінці вивісити російських триколор на пам'ятник Катерині II

Ввечері 7 жовтня жінка намагалася повісити в Одесі російський триколор, але їй завадили випадкові перехожі та зняли цю подію на камеру. Відео з Європейської площі швидко розлетілося по місцевих Telegram-каналах.

На відео можна побачити жінку в сонцезахисних окулярах і спортивному вбранні, яка піднялася на постамент, де раніше стояв монумент «Засновникам Одеси», центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II.

Жінка розгорнула російський триколор і почала закріплювати його на поверхні, але її помітила група молодих людей. Вони почали криками вимагати, щоб вона припинила свої дії, а потім стали кидати в неї стакани з напоями. Один з чоловіків зумів вирвати в неї ворожий прапор.

Одна з жінок, обурена її вчинком, нагадала, що нещодавно від російської ракети загинула людина. У відповідь жінка почала сперечатися і стверджувати, що ракети по Одесі запускали не росіяни, а йдеться про «гібридну війну». Коли їй зняли окуляри, вона вигукнула російською: «Ахмат – сила, Росія – мощь, Аллаху акбар, Бог – один, ребята».

Нагадаємо, раніше шахіста та колишнього громадянина України Сергія Карякіна призначено «сенатором» від «парламенту Криму» у Раді Федерації РФ. Раніше Карякіна обрали «депутатом кримського парламенту» від партії «Єдина Росія».

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