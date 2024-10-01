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У Мелітополі партизани знищили машину з окупантами: деталі від ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Мелітополі партизани знищили машину з окупантами: деталі від ГУР
Операцію зі знищення загарбників здійснили українські підпільники
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підпільники підірвали авто, в якому перебували троє військовослужбовців РФ

1 жовтня підпільники поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автомобіль ВАЗ 2110. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
 
«У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії. Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку», – йдеться у повідомленні.

ГУР наголошує, що «кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата».

Нагадаємо, що на Курщині представники підпілля порушили роботу залізничної гілки, яку росіяни використовують для постачання військової техніки та боєприпасів. За даними партизанів, ця залізнична лінія має для ворога стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання військ на фронті.

Також на обох в’їздах до міста Євпаторія на території тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни почали споруджувати фортифікаційні споруди. Про це повідомили партизани руху «АТЕШ» та показали знімки споруд окупантів.

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Теги: ГУР партизани Мелітополь Запорізька область Україна війна росія росіяни окупанти окупація автомобіль

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