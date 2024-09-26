Нічні вибухи у Києві: поліція повідомила про постраждалих (фото)

Падіння уламків збитих цілей зафіксовані у Печерському районі Києва

Внаслідок нічної атаки Росії на українську столицю постраждали двоє людей – чоловік отримав поранення, а у його дитини – гостра реакція на стрес. Про це повідомила пресслужба поліції.

Падіння уламків збитих цілей зафіксовані у Печерському районі Києва, там пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та автівки, які були припарковані поруч.

На місці події продовжують працювати поліцейські. Вони збирають докази чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня окупанти запустили по Україні чергову партію «шахедів». Унаслідок падіння уламків «шахеда» пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби.