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Нічні вибухи у Києві: поліція повідомила про постраждалих (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Нічні вибухи у Києві: поліція повідомила про постраждалих (фото)
На місці події продовжують працювати поліцейські
фото: пресслужба поліції Києва

Падіння уламків збитих цілей зафіксовані у Печерському районі Києва

Внаслідок нічної атаки Росії на українську столицю постраждали двоє людей – чоловік отримав поранення, а у його дитини – гостра реакція на стрес. Про це повідомила пресслужба поліції.

Нічні вибухи у Києві: поліція повідомила про постраждалих (фото) фото 1

Падіння уламків збитих цілей зафіксовані у Печерському районі Києва, там пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та автівки, які були припарковані поруч.

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На місці події продовжують працювати поліцейські. Вони збирають докази чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня окупанти запустили по Україні чергову партію «шахедів». Унаслідок падіння уламків «шахеда» пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби. 

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Теги: окупанти поранення Київщина війна

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