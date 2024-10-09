На Сумщині оголошено евакуацію дітей з понад сотні населених пунктів

Влада планує у примусовий спосіб евакуювати з Сумщини майже 500 дітей

Російська армія систематично обстрілює прикордоння Сумщини

Через безпекову ситуацію у Сумській області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами зі 101 населеного пункту. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів Сумської області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району).

Нагадаємо, Сумська ОВА та Оперативно-тактичне угруповання «Сіверськ» підписали наказ про запровадження примусової евакуації з 90 населених пунктів регіону дітей та їхніх батьків.

Як відомо, російська армія систематично обстрілює прикордоння Сумщини. У ніч на 17 вересня Сумська область зазнала масованого авіаційного удару. Ворожий дрон атакував об’єкти енергетичної системи. Об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні тощо були підключені до систем резервного живлення.

До слова, раніше у Сумській області вже запроваджували обов'язкову евакуацію із Глухова, Свеси та Есмані у Шосткинському районі.