Військові в районі ООС відпрацьовували дії на випадок «різкої зміни обстановки» (фото)



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Танкісти в ідпрацьовували здійснення маршу

До навчань залучались, як сухопутні, так й авіаційні підрозділи ООС

Три дні поспіль у районі проведення операції Об'єднаних сил відбувалось тренування з органами військового управління та підрозділами бойових бригад.

Як повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил, тренування відбувалось у декілька етапів. Перший – керівництво та офіцери штабів відпрацьовували дії із планування та прийняття рішень в умовах різкої зміни військової обстановки в районах відповідальності. При цьому штаби усіх рівнів працювали на рухомих пунктах управління.

Особовий склад підрозділів, залучених до навчання, практично виконував прийняті в процесі роботи штабів рішення. До навчань залучались, як сухопутні, так й авіаційні складові підрозділів ООС.

Зокрема, за одним з сценаріїв, військовослужбовці танкових підрозділів Об'єднаних сил, що перебувають у районах відведення відповідно до мінських рішень, відпрацьовували здійснення маршу на одному з полігонів Донеччини.

Крім того, танкісти здійснювали переправу через водну перешкоду по паромній переправі.

А навести цю переправу за лічені хвилини – це було вже завдання для підрозділів оперативного забезпечення Об'єднаних сил.

Військові понтонери майже втричі швидше виконали вправу із наведення поромної переправи, не порушивши жодного разу нормативних вимог.

Для того, щоб замаскувати переміщення техніки через водну перешкоду від умовного противника, завдання із постановки аерозольного маскування виконав спеціалізований підрозділ РХБ захисту.

Пілоти вертольотів Армійської авіації, які залучались до тренувань, відпрацьовували дії під час польоту двійками у простих та складних метеоумовах. А також, за допомогою спеціального обладнання, встановленого на гвинтокрилих машинах, виконували вправу із постановки мінних загороджень.

На гелікоптерах тренувались ставити мінні загородження

Були завдання і для екіпажів бойових літаків Повітряних сил. Зокрема, фронтові винищувачі МіГ-29 виконували завдання із прикриття повітряного простору під час здійснення понтонної переправи танкового підрозділу.

Су-25

А екіпажі штурмовиків Су-25 відпрацьовували імітацію нанесення удару по противнику, забезпечивши тим самим безперешкодне розгортання у бойові порядки танкового підрозділу.