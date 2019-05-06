Житлові квартали Мар’їнки обстрілювали мінами калібру 82 мм із села Трудівське, - Генпрокуратура



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Обстріл бойовиками Мар’їнки Фото: gp.gov.ua

Генеральною прокуратурою України задокументовано черговий факт порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни

Російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, усупереч міжнародному гуманітарному праву, 3 травня 2019 року близько 05:15 здійснили з тимчасово окупованої території Донецької області масований обстріл житлових кварталів міста Мар’їнки Донецької області. Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Після забезпечення безпеки на місце події виїхала група у складі працівників управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України.

Прокурори вказаного управління, додержуючись вимог процесуального законодавства України, задокументували факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни.

Зокрема, під час огляду місця події встановлено пошкодження восьми житлових будинків та одного цивільного автомобіля.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що обстріл здійснювався мінами калібру 82 мм із с. Трудівське Петровського району (тимчасово окупована територія).

На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

Здобуті докази про порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду.