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    Події в Україні

    Згадав у резюме батальйон «Восток»: Білорусь депортувала екс-бойовика «ДНР»

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    Затриманий розповів прикордонникам, що його депортували з Білорусі через несплату адміністративного штрафу - Згадав у резюме батальйон «Восток»: Білорусь депортувала екс-бойовика «ДНР»
    Затриманий розповів прикордонникам, що його депортували з Білорусі через несплату адміністративного штрафу

    Чоловік намагався влаштуватись у Білорусі на роботу і вказав в резюме службу в батальйоні «Восток»

    Українські прикордонники затримали біля кордону з Білоруссю чоловіка, який може бути причетним до батальйону бойовиків «Восток».

    Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

    Затриманий розповів прикордонникам, що його депортували з Білорусі через несплату адміністративного штрафу. Однак перевірка показала, що причина депортації в іншому. Чоловік намагався влаштуватись в сусідній країні на роботу і вказав в резюме службу в батальйоні «Восток».

    Відповідно до баз даних сайту «Миротворець», чоловік був заступником командира НЗФ «Восток», очолюваним сумнозвісним Олександром Ходаковським, та співробітником «МГБ ДНР» з питань розробки стратегії та тактики ведення бойових дій, формування ідеологічної концепції «ДНР», забезпечення політичної та юридичної безпеки учасників переговорного процесу».

    Однак згодом він втік з окупованої частини Донбасу через Росію до Білорусі, де і дав оголошення про пошук роботи в інтернеті. Правоохоронці сусідньої держави вислали його за межі своєї країни та заборонили в’їзд на 10 років.

    Крім того, з’ясувалось, що, навчаючись в Україні, затриманий мав можливість отримати у т.ч. і пристойну освіту за кордоном, а також захистив там дисертацію та отримав ступінь доктора політичних наук. Тривалий час працював за фахом. До Донецька подався у 2014 році.

    За цим фактом Держприкордонслужбою направлено інформування до відповідного правоохоронного органу, про наявність в діях особи ознак кримінального правопорушення.

    До слова, за два місяці 10 колишніх бойовиків, які воювали на Донбасі на боці незаконних збройних формувань, добровільно здалися українським правоохоронцям.

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