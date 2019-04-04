Згадав у резюме батальйон «Восток»: Білорусь депортувала екс-бойовика «ДНР»



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Затриманий розповів прикордонникам, що його депортували з Білорусі через несплату адміністративного штрафу

Чоловік намагався влаштуватись у Білорусі на роботу і вказав в резюме службу в батальйоні «Восток»

Українські прикордонники затримали біля кордону з Білоруссю чоловіка, який може бути причетним до батальйону бойовиків «Восток».

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Затриманий розповів прикордонникам, що його депортували з Білорусі через несплату адміністративного штрафу. Однак перевірка показала, що причина депортації в іншому. Чоловік намагався влаштуватись в сусідній країні на роботу і вказав в резюме службу в батальйоні «Восток».

Відповідно до баз даних сайту «Миротворець», чоловік був заступником командира НЗФ «Восток», очолюваним сумнозвісним Олександром Ходаковським, та співробітником «МГБ ДНР» з питань розробки стратегії та тактики ведення бойових дій, формування ідеологічної концепції «ДНР», забезпечення політичної та юридичної безпеки учасників переговорного процесу».

Однак згодом він втік з окупованої частини Донбасу через Росію до Білорусі, де і дав оголошення про пошук роботи в інтернеті. Правоохоронці сусідньої держави вислали його за межі своєї країни та заборонили в’їзд на 10 років.

Крім того, з’ясувалось, що, навчаючись в Україні, затриманий мав можливість отримати у т.ч. і пристойну освіту за кордоном, а також захистив там дисертацію та отримав ступінь доктора політичних наук. Тривалий час працював за фахом. До Донецька подався у 2014 році.

За цим фактом Держприкордонслужбою направлено інформування до відповідного правоохоронного органу, про наявність в діях особи ознак кримінального правопорушення.

До слова, за два місяці 10 колишніх бойовиків, які воювали на Донбасі на боці незаконних збройних формувань, добровільно здалися українським правоохоронцям.