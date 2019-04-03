На Вінниччині укріплюють кордон з Придністров'ям



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У Вінницькій області тривають роботи з облаштування ділянки кордону з невизнаною республікою Придністров'я

Підрозділи Могилів-Подільського загону імені Героя України старшого лейтенанта Вячеслава Семенова несуть службу з охорони державного кордону України у посиленому режимі.

Як зазначають прикордонники це жодним чином не впливає на звичний перетин кордону громадянами у передбачених для цього місцях.

«З настанням теплої пори року інженерні групи розпочали ремонт інформаційних, основних та проміжних прикордонних знаків, а також засобів примусової зупинки автотранспорту у пунктах пропуску. Крім цього, протягнуто 400 метрів загороджувальних парканів з колючого дроту та викопано 100 метрів ровів на загрозливих напрямках. Переважна більшість заходів з інженерно-технічного облаштування ділянки кордону проводиться на межі з Придністров’ям», - розповідає заступник начальника прикордонного загону – начальника інженерно-технічного відділу полковника Роман Заморій.

На даний час інженерні групи прикордонного загону щоденно виходять на кордон.