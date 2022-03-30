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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, є загиблі

    Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, є загиблі
    фото: t.me/luhanskaVTSA

    Унаслідок обстрілу дуже багато завалів

    Сьогодні вночі російські загарбники обстріляли з важкого озброєння житлові квартали Лисичанська на Луганщині, кількість загиблих і поранених уточнюють. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих», – написав Гайдай.

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    Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, є загиблі
    Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, є загиблі
    Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, є загиблі
    Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, є загиблі

    За словами Сергія Гайдая, є значні руйнування багатоповерхівок. Інформацію щодо кількості загиблих і поранених уточнюють. Унаслідок обстрілу дуже багато завалів.

    За ніч з-під завалів та вогню врятували 6 людей – це жителі Кремінної та Рубіжного.

    Внаслідок обстрілів сталися займання у житлових будинках Сєвєродонецька та Кремінної, а також у двох магазинах у Сєвєродонецьку та Рубіжному. У декількох районах зруйновані гаражні комплекси.

    Крім того, через відносне потепління виникла ще одна проблема — після розірвання снарядів займаються ліси та трава. Лише за минулу ніч такі пожежі виникли у Кремінній (1,5 га), Царівці (0,5 га), Айдар-Миколаївці (0,5 га), Золотому-1 (0,5 га) та Лисичанську.

    Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Кремінну Луганської області. Вони наносили авіаційні та ракетні удари по районах Кремінної. Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне. Успіху не мав. Міста під українським прапором.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, є загиблі