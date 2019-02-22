Окупанти переселили до Криму півмільйона «правильних» росіян – Меджліс



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Зараз у Криму на будь-якому підприємстві й навіть у дитячих садках є люди, які відповідають за співпрацю зі спецслужбами

У Росії є класичною політика «вичавлення» людей, - Джапарова

Росія за п’ять років окупації Криму переселила на півострів близько півмільйона росіян. Про це повідомив програмний директор держпідприємства «Кримський дім» Алім Алієв під час прес-конференції «Презентація V Міжнародного форуму «Окупований Крим: 5 років опору» у п’ятницю в «Укрінформі».

Як зазначив Алієв, за даними Меджлісу кримськотатарського народу, близько півмільйона людей в’їхали в Крим з Росії.

У свою чергу перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова зазначила, що для такої репресивної системи, що сьогодні утворилася в Росії, є класичною політика «вичавлення» людей.

З одного боку, за її словами, з Криму витісняються активні, патріотично налаштовані до України люди або взагалі спроможні та готові до опору. З іншого боку - заселяються різні військові, ФСБ, спеціальні сили, консультанти, які допомагають інтегрувати Крим у російський простір, бюрократи, «правильні» вчителі, які проводять «політагітки», щоб показати дітям, як «погано жилося в Україні і як гарно живеться в Російській Федерації».

Як зазначила Джапарова, зараз у Криму на будь-якому підприємстві й навіть у дитячих садках є люди, які відповідають за співпрацю зі спецслужбами.

Алієв також поінформував, що за офіційною статистикою, близько 35 тисяч внутрішньо переміщених осіб - це люди, які виїхали з Криму. Водночас, згідно з даними громадських організацій, таких людей 50 тисяч.

«Я хочу наголосити - це є абсолютно якісний показник, а не кількісний показник, бо відбувся так званий «відтік мізків». Виїхали молоді професіонали, журналісти, суспільно-політичні діячі, діячі культури і освіти, бізнесмени, також частина активного студентства», - сказав Алієв.

Ці люди, як повідомив Алієв, здебільшого розселилися у трьох регіонах - у Києві, на Херсонщині та у Львові й області.

Джапарова підкреслила, що дати точну цифру, скільки внутрішньо переміщених осіб є кримчанами, неможливо, тому що багато з них відмовляються від статусу ВПО.