Загострення на Донбасі: окупанти здійснили шість обстрілів позицій ЗСУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ворог продовжує свідомо застосовувати заборонені Мінськими угодами зразки озброєння, - Гуцуляк

Втрат серед українських військових немає

На лінії бойового зіткнення у вівторок зафіксовано шість прицільних обстрілів позиції ЗСУ з застосуванням заборонених Мінськими угодами зразків озброєння. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє прес-служба МОУ.

Як зазначається, втрат серед українських військових немає.

«Від початку цієї доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення вже зафіксовано шість прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. При цьому, ворог продовжує свідомо застосовувати заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. На приморському напрямку нашої оборони спостерігається подальше загострення обстановки», - заявив Гуцуляк.

За його словами, з напрямку окупованого селища Молодіжне окупанти випустили вісім мін калібру 82 мм та вів вогонь з СПГ по оборонцях Катеринівки. Окрім цього, противник випустив ще чотири міни калібру 82 мм по оборонцях Новозванівки.

Інформуючи про загострення на приморській ділянці фронту, Гуцуляк зазначив, що вночі ворог двічі застосовував гранатомети та інше піхотне озброєння по підрозділах Об’єднаних сил поблизу Гнутового. Зранку російсько-окупаційні війська свідомо вели масивний артилерійський обстріл українських позицій.

З 07.00 до 09.20 з напрямку окупованого села Безіменне ворог здійснив 40 залпів з артилерії 122-го калібру по оборонцях Лебединського, а по українських захисниках Водяного протягом півтори години російсько-окупаційні війська здійснили 213 артилерійських пострілів калібру 122 мм.

Від початку поточної доби втрат серед українських військових немає, повідомив Гуцуляк.