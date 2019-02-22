Російські окупанти обстрілюють власні позиції - розвідка



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Бойовики на Донбасі знову відкривають вогонь

Мінометні розрахунки противника обстріляли позиції своїх військ та наражають на небезпеку місцеве населення

Противник українських військ відправляє на лінію зіткнення непідготовлений особовий склад. Від так трапляються випадки обстрілів своїх же позицій через помилкові підрахунки, що становить загрозу місцевому населенню. Про це під час брифінгу з посиланням на дані військової розвідки повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк.

«Зокрема, 19-20 лютого, під час спроб нанесення вогневого ураження підрозділам ЗС України, мінометні розрахунки противника обстріляли позиції своїх військ. Крім того, через непідготовленість особового складу у діях по спорядженню мін, близько 50 відсотків вистріляних боєприпасів не детонували. Зазначені дії противника посилюють небезпеку для місцевого населення, у т.ч. через зростання вірогідності ураження об’єктів цивільної інфраструктури та збільшення кількості нерозірваних мін на території сільськогосподарських угідь», - повідомив Гуцуляк.

За його словами, бойовики невміло проводять мінометні розрахунки і обстрілюють власні позиції, що становить небезпеку для місцевого населення.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ нарощує інтенсивність бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецька) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Особлива увага приділяється бойовому злагодженню підрозділів, які готуються до ротації на передові позиції. Водночас вимоги проводити заходи бойової підготовки у скорочені терміни і в авральному порядку призводять до фіктивних доповідей командирів частин окупаційних військ про проведення занять і направлення на лінію зіткнення непідготовленого особового складу», - повідомив Гуцуляк.