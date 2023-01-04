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У Мелітополі окупанти оголосили облаву на своїх за мародерство

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Мелітополі окупанти оголосили облаву на своїх за мародерство
Журналісти припускають, що російські солдати пограбували когось із заїжджих окупантів
фото: ria-m.tv

«Поліцаї» російських окупантів розшукують чорний автомобіль BMW Е60 525I з грузинськими номерами

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області представники «поліції» оголосили у розшук своїх військових за грабіж. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

Як зазначається, у розпорядженні редакції видання опинилися фотографії орієнтування на «невідомих осіб» із проханням оголосити їх у розшук за підписом представника колаборантів - заступника начальника фейкового «УВС» Мелітополя. На їхній пошук він вимагає терміново «кинути всі сили».

«Поліцаї» російських окупантів розшукують чорний автомобіль BMW Е60 525I з грузинськими номерами, який 3 грудня 2022 року викрали якісь озброєні невстановлені особи у військовій формі. І хоча в тексті орієнтування злочинців називають «невідомими», за описом видно, що вони у російській військовій формі та зі зброєю.

«Очевидно, що крадіжку скоїли солдати армії РФ, що розперезалися. Підтверджує це також і те, що пересуваються грабіжники на військовому Камазі з характерною рашистською свастикою «V» на кузові», – йдеться в матеріалі.

Також зазначається, що викрадений транспорт має грузинські номери, а не українські. Журналісти припускають, що російські солдати пограбували когось із заїжджих окупантів.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Теги: окупанти автомобіль грабіжники транспорт розшук Мелітополь

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