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Російські медики тікають із Мелітополя. Окупанти в паніці

Альона Боженко
glavcom.ua
Російські медики тікають із Мелітополя. Окупанти в паніці
Російські медики тікають з Мелітополя
фото ілюстративне

Попри терор з боку окупантів українські медики відмовляються співпрацювати з ворогом

З тимчасово окупованого Мелітополя масово тікають російські медики. Тепер росіяни в паніці підкупом намагаються вмовити наших медичних працівників «служити» армії Росії. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Мелітопольська лікарня була чи не останньою на території тимчасово окупованої Запорізької області, яка надавала допомогу цивільним мешканцям, але вже майже місяць, як туди також почали привозити поранених, захворілих рашистів, і для цивільного населення стає все менше місця в цій лікарні», – сказав Федоров.

Він зазначив, що в цій лікарні надавали допомогу і мешканцям окупованої частини Херсонської області. Сьогодні допомогу майже неможливо отримати.

За словами мера, велика кількість завезених лікарів та медичного персоналу виїхала з окупованого міста. 90% аптек не працюють, а ті, що залишилися, майже не мають асортименту ліків, і вартість медикаментів надто висока. Наприклад, вітамін С коштує в 16 разів дорожче.

«Російських військових доставляють у лікарню в стані наркотичного сп'яніння. російські медики втікають, бо наші мешканці співпрацюють із спецслужбами і ЗСУ», – сказав він.

Федоров також сказав, що попри терор з боку окупантів українські медики відмовляються співпрацювати з ворогом. У паніці від тотальної нестачі медперсоналу окупанти і погрозами, і підкупом намагаються вмовити українських медичних працівників «служити» в російській армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти направляють до Бердянська та Мелітополя велику кількість військової техніки та особового складу.

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Теги: окупанти лікарня населення Іван Федоров росіяни

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