Російські медики тікають із Мелітополя. Окупанти в паніці

Попри терор з боку окупантів українські медики відмовляються співпрацювати з ворогом

З тимчасово окупованого Мелітополя масово тікають російські медики. Тепер росіяни в паніці підкупом намагаються вмовити наших медичних працівників «служити» армії Росії. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Мелітопольська лікарня була чи не останньою на території тимчасово окупованої Запорізької області, яка надавала допомогу цивільним мешканцям, але вже майже місяць, як туди також почали привозити поранених, захворілих рашистів, і для цивільного населення стає все менше місця в цій лікарні», – сказав Федоров.

Він зазначив, що в цій лікарні надавали допомогу і мешканцям окупованої частини Херсонської області. Сьогодні допомогу майже неможливо отримати.

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За словами мера, велика кількість завезених лікарів та медичного персоналу виїхала з окупованого міста. 90% аптек не працюють, а ті, що залишилися, майже не мають асортименту ліків, і вартість медикаментів надто висока. Наприклад, вітамін С коштує в 16 разів дорожче.

«Російських військових доставляють у лікарню в стані наркотичного сп'яніння. російські медики втікають, бо наші мешканці співпрацюють із спецслужбами і ЗСУ», – сказав він.

Федоров також сказав, що попри терор з боку окупантів українські медики відмовляються співпрацювати з ворогом. У паніці від тотальної нестачі медперсоналу окупанти і погрозами, і підкупом намагаються вмовити українських медичних працівників «служити» в російській армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти направляють до Бердянська та Мелітополя велику кількість військової техніки та особового складу.