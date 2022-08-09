Окупанти пояснили вибухи на аеродромі в Криму «порушенням пожежної безпеки»

Окупанти запевняють, що сталася детонація кількох авіаційних боєприпасів

Порушення правил пожежної безпеки розглядають як головну причину вибуху боєприпасів на аеродромі «Саки» в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС із посиланням на джерело в Міністерстві оборони РФ

«Як основна причина вибуху кількох боєприпасів на аеродромі Сакі розглядається лише порушення вимог пожежної безпеки. Жодних ознак, доказів і тим більше фактів навмисного впливу на боєприпаси з метою підриву немає», – повідомляють російські пропагандисти.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.