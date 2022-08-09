Офіс президента оптимістично прокоментував вибухи на ворожому аеродромі

Окупантам немає місця в Україні, а Крим – це Україна

«Все тільки починається», – Подоляк до окупантів

Крим не може залишатися військовою базою для терористів. Тому вибухи в Новофедорівці стали «тільки початком». Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

«Демілітаризація Російської Федерації – невід'ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим – бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою і світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається», – підкреслив Подоляк.

Тим часом у тимчасово окупованому Криму люди готуються до повернення під контроль України.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.