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    Події в Україні

    Окупанти потрапили в пастку ЗСУ в Сєвєродонецьку

    Російське командування зараз кидає усі сили на утримання (вже не на захоплення) Сєвєродонецька - Окупанти потрапили в пастку ЗСУ в Сєвєродонецьку
    Російське командування зараз кидає усі сили на утримання (вже не на захоплення) Сєвєродонецька
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ завдали жорсткого контрудару рашистам в Сєвєродонецьку

    Російські війська потрапили в пастку Збройних сил України в Сєвєродонецьку. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

    «Ми втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку, вдало «здавши» місто. Зараз російське командування перебуває у шоці. Вони вже відрапортували про взяття Сєвєродонецька, коли наші війська завдали жорсткого зустрічного контрудару і зараз мочать московських товаришів у м'ясо – не дивлячись на їхню перевагу в авіації та артилерії», – написав Арестович.

    Арестович зазначив, що наші війська виявляють неймовірну мужність, а командири – тактичні таланти. Там дуже жорсткі бої.

    «Російське командування зараз кидають усі сили на утримання (зауважте, вже не на захоплення – на утримання!) Сєвєродонецька. Наші реально рвуть зараз супротивника, як леви, не зважаючи на його вогневу перевагу. З'явилися перші полонені зі складу російських військ. Але не всім так пощастило. Битва не закінчена. Наші рвуть, рвуть, рвуть. Ось це – майстерність. Крутіше супротивника», – додав радник голови Офісу президента.

    Раніше повідомлялося, що Росія взяла під свій контроль більшу частину міста Сєверодонецьк на Луганщині.

    Нагадаємо, триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти потрапили в пастку ЗСУ в Сєвєродонецьку