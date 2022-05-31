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    Політика

    Сєвєродонецьк: окупанти кидають усі сили на захоплення міста

    Сєвєродонецьк: окупанти кидають усі сили на захоплення міста
    фото: Сергій Гайдай

    Основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк

    Російські військові продовжують штурмувати райони міст Сєвєродонецьк і Тошківка, а також райони Золотого, Комишувахи й Ниркового в Луганській області, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Двоє загиблих та троє поранених в Лисичанську, загалом четверо, росіяни штурмують в районах Сєвєродонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському Ми не знаємо, скільки жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики», – йдеться у повідомленні.

    Гайдай також повідомив, що в мережі шириться відео, де окупантів радо зустрічають місцеві. Здебільшого, це постановочні сцени.

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    Сєвєродонецьк: окупанти кидають усі сили на захоплення міста
    Сєвєродонецьк: окупанти кидають усі сили на захоплення міста
    Сєвєродонецьк: окупанти кидають усі сили на захоплення міста
    Сєвєродонецьк: окупанти кидають усі сили на захоплення міста
    Сєвєродонецьк: окупанти кидають усі сили на захоплення міста
    Сєвєродонецьк: окупанти кидають усі сили на захоплення міста

    «Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти або розправи без причин, як то було в Бучі. Або як учора в Лисичанську, де росіяни розстріляли авто із французькими журналістами», – зазначає Гайдай.

    Гайдай нагадав, що іноземні журналісти хотіли зняти матеріал про евакуацію мирного населення, але «потрапили під каток «руського миру». Хлопець загинув на місці. Ще троє осіб, зокрема, супроводжуючі, – поранені. Евакуація призупинена.

    За минулу добу в Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок, у Тошківці, яку росіяни штурмують, – щонайменше шість, у Нирковому, Вікторівці, Миколаївці – загалом шість.

    Нагадаємо, від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф. Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Наш колега робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.

    Франція розслідуватиме загибель журналіста BFMTV як воєнний злочин.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна злочин окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
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    Сєвєродонецьк: окупанти кидають усі сили на захоплення міста