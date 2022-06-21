Окупанти проводять ротації в Росгвардії через великі втрати на війні, – розвідка

В Росгвардії заявляють, що до втрат призвело неякісне виконання завдань

Через великі втрати на війні Росгвардія проводить кадрові ротації. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У результаті кадрових замін генерал-лейтенанта Сергія Власенка було усунено з посади начальника штабу – першого заступника командира північнокавказького округу військ РФ.

Також генерал-лейтенанта Анатолія Малікова було призначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ росгвардії. До цього Маліков обіймав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії.

Зазначається, що такі зміни відбулися унаслідок неякісного виконання завдань під час повномасштабного вторгнення та збройної агресії проти України. Саме це призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

Нагадаємо, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Станом на 21 червня втрати ворога склали 34 100 осіб особового складу та 1496 танків. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.