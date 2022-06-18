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    Новини

    Військові на півдні ліквідували 57 окупантів та знищили 18 одиниць техніки

    Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань - Військові на півдні ліквідували 57 окупантів та знищили 18 одиниць техніки
    Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань
    фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

    Українські воїни знищили черговий польовий склад боєприпасів окупантів

    У Оперативному командуванні «Південь« повідомили про знищення 57 російських окупантів та 18 одиниць їхньої техніки. Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК «Південь» у Facebook.

    «Противник в нашій операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Наявними силами активних дій проводити не наважується, нових ударних угруповань не створює», – йдеться у повідомленні.

    У Командуванні нагадали про ракетний удар по Миколаєву 17 червня та зауважили, що вдень ворог здійснив ще й артилерійський обстріл передмістя Миколаєва щонайменше десятьма 152 мм снарядами. Суттєвих руйнувань та втрат серед населення внаслідок обстрілу передмістя немає.

    «Нашими силами, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику нанесено два авіаційні удари. Підтверджено втрати ворога в кількості: 57 рашистів та 18 одиниць техніки», – йдеться у повідомленні.

    Йдеться, зокрема про танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 «Буратіно», гаубицю «Мста-Б», самохідну гармату «Гіацинт», три багатоцільових броньованих тягачі та 9 одиниць автомобільної і броньованої техніки.

    Також знищено було черговий польовий склад боєприпасів. Решта втрат уточнюється.

    Нагадаємо, за повідомленням заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, від російських загарбників в Україні визволено 1023 населені пункти, на деокупованій території триває розмінування й відновлення інфраструктури.

    До слова, українські військові станом на 17 червня ліквідували вже близько 33 150 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові на півдні ліквідували 57 окупантів та знищили 18 одиниць техніки