За добу ЗСУ ліквідували 200 рашистів та дев’ять танків – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках

Рашисти продовжують зазнавати втрат на території України. Станом на ранок 20 червня втрати особового складу окупанта становлять приблизно 33 800 осіб, за останню добу ліквідовано 200 рашистів. Про це повідомляє пресслужб Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1477 (+9) од,

бойових броньованих машин – 3588 (+11) од,

артилерійських систем – 749 (+4) од,

РСЗВ – 238 (+3) од,

засоби ППО – 98 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів - 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3),

крилаті ракети – 130 (+0),

кораблі /катери – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од,

спеціальна техніка – 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.