  1. Головна
  2. Новини
  3. За добу ЗСУ ліквідували 200 рашистів та дев’ять танків – Генштаб
рус
    Новини

    За добу ЗСУ ліквідували 200 рашистів та дев’ять танків – Генштаб

    графіка
    Усього українські військові знешкодили близько 33800 особового складу&nbsp;рашистів - За добу ЗСУ ліквідували 200 рашистів та дев’ять танків – Генштаб
    Усього українські військові знешкодили близько 33800 особового складу рашистів
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках

    Рашисти продовжують зазнавати втрат на території України. Станом на ранок 20 червня втрати особового складу окупанта становлять приблизно 33 800 осіб, за останню добу ліквідовано 200 рашистів. Про це повідомляє пресслужб Генштабу ЗСУ.

    Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно становлять:

    • особового складу – близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,
    • танків – 1477 (+9) од,
    • бойових броньованих машин – 3588 (+11) од,
    • артилерійських систем – 749 (+4) од,
    • РСЗВ – 238 (+3) од,
    • засоби ППО – 98 (+0) од,
    • літаків – 216 (+0) од,
    • гелікоптерів - 181 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3),
    • крилаті ракети – 130 (+0),
    • кораблі /катери – 14 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од,
    • спеціальна техніка – 55 (+0).

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

    Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу ЗСУ ліквідували 200 рашистів та дев’ять танків – Генштаб