«Говорят, что 40 человек вырезали». Російська пропаганда залякує кримчан наступом ЗСУ

Кримські «ватні» Telegram-канали постять фейки про «звірства» українських військових на звільнених територіях Харківщини

Пропагандисти РФ у Telegram-каналах окупованого Криму поширюють фейки про начебто вчинені «звірства» українських військових на звільнених територіях Харківщини. Окупанти прагнуть залякати кримчан, щоб ті боялися повернення півострова Україні.

Відтак у мережі ширяться байки, зрежисовані пропагандистами. На відео так звані «біженці» з Харківської області діляться своїми вигаданими бідами. На кадрах, де обличчя співрозмовників не показано, а лише їхні ноги, імовірні актори розповідають про те, начебто було добре в окупації. Звісно ж, імен ніхто з них не називає. Невідомі лише розповідають, як добре жилось за російськими законами, і лякають, які «жахи» чекають після приходу ЗСУ.

«Кажуть, що 40 людей під Високим вирізали. Просто за те, що вони були за Росію», – розповів один із «біженців».

Не секрет, що окупанти залякують населення тим, що «нацики» на звільнених територіях вішають та розстрілюють колаборантів. Боти масово ширять таке у месенджерах.