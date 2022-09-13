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«Говорят, что 40 человек вырезали». Російська пропаганда залякує кримчан наступом ЗСУ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Говорят, что 40 человек вырезали». Російська пропаганда залякує кримчан наступом ЗСУ
Пропагандисти прагнуть залякати кримчан, щоб ті боялися повернення півострова Україні 
фото з відкритих джерел

Кримські «ватні» Telegram-канали постять фейки про «звірства» українських військових на звільнених територіях Харківщини 

Пропагандисти РФ у Telegram-каналах окупованого Криму поширюють фейки про начебто вчинені «звірства» українських військових на звільнених територіях Харківщини. Окупанти прагнуть залякати кримчан, щоб ті боялися повернення півострова Україні.

Відтак у мережі ширяться байки, зрежисовані пропагандистами. На відео так звані «біженці» з Харківської області діляться своїми вигаданими бідами. На кадрах, де обличчя співрозмовників не показано, а лише їхні ноги, імовірні актори розповідають про те, начебто було добре в окупації. Звісно ж, імен ніхто з них не називає. Невідомі лише розповідають, як добре жилось за російськими законами, і лякають, які «жахи» чекають після приходу ЗСУ.

«Кажуть, що 40 людей під Високим вирізали. Просто за те, що вони були за Росію», – розповів один із «біженців».

Не секрет, що окупанти залякують населення тим, що «нацики» на звільнених територіях вішають та розстрілюють колаборантів. Боти масово ширять таке у месенджерах.

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Теги: відео біженці Telegram Харківщина пропаганда окупанти Крим

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